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В Одесі вітер заподіяв шкоди: штормове попередження триватиме і 20 жовтня (відео)

В Одесі вітер заподіяв шкоди: штормове попередження триватиме і 20 жовтня (відео)

В Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують, що в ніч проти 20 жовтня та вранці в Одесі очікується південно-західний вітер з поривами до 15-17 м/с

По це повідомили в Одеській міськраді.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеситів та гостей міста просять бути пильними, максимально обмежити перебування на вулиці, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

Також просять водіїв не ставити автівки біля дерев та під лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду.

Одесити, які сьогодні нехтували попередженням, залишилися без автівок.

Дерево впало на Ніжинській

Одеські телеграм-канали повідомляють, що на вулиці Ніжинській впало дерево та понівечило кілька автівок.

Також впале дерево пошкодило лінії електропередач.

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