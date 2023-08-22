Новини Одеси та Одеської області

В Одесі в хостелі поліцейські застосували силу до його мешканців (відео, фото)

В Одесі в хостелі поліцейські застосували силу до його мешканців (відео, фото)

В Одесі у центрі для переселенців на Соборній площі в ніч з 21 на 22 серпня 2023 року поліцейський спецназ застосував жорсткі дії та силу до мешканців хостелу задля пошуку небезпечного злочинця. Про хід спецоперації повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Як пояснили в правоохоронних органах, небезпечний злочинець скоїв розбійни напад на 36-річного переселенця у квартирі, яку він винаймав на вулиці Розумовській. Громадянин запросив у гості 24-річного знайомого, з яким випадково зустрівся на вулиці, а під час вживання алкогольних напоїв між ними раптово виник конфлікт. Гість, який вже був у стані сп’яніння, завдав потерпілому удар ножем у плече, а далі, погрожуючи тим самим ножем, забрав у нього 7000 гривень і втік.

разбойное нападение полиция одесса

Задля пошуку злочинця поліцейські направилися у Центрі допомоги вимушеним переселенцям «Дрім Шелтер» на площі Соборній, 12, де за даними поліції переховувався нападник.

разбойное нападение полиция одесса

Коли охоронець хостелу відмовився відчиняти двері правоохоронцям, о 2 години ночі спецпризначенці поліції увірвалися в приміщення, вибивши двері.

разбойное нападение полиция одесса

Як видно з відео, що з’явилося в місцевих телеграм-каналах, поліцейський спецназ діяв дуже жорстко: змусив лягти на підлогу всіх мешканців центру, включно з жінками і дітьми, а частину людей побив. У підсумку, не знайшовши розшукувану особу, співробітники поліції пішли.

На прохання поліцейських відчинити двері охоронець хостелу відмовився і зателефонував на спецлінію «102», де йому підтвердили, що тривають оперативно-розшукові заходи і до них справді прибула поліція. Однак і після підтвердження інформації охоронець знову відмовився пустити поліцейських у приміщення. Враховуючи, що зловмисник був озброєний і перебував у стані сп’яніння, не виключалась ймовірність загрози життю та здоров’ю мешканців хостелу, тому правоохоронці не могли ризикувати їхнім життям та самостійно відчинили вхідні двері,

— розповіли в поліції.

Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася ззаду на поліцейського та схопилася за його вогнепальну зброю. Це стало приводом для правоохоронця застосувати до неї заходи фізичного впливу, – так правоохоронці виправдали застосування фізичної сили до мешканців хостелу.

 

разбойное нападение полиция одесса

У хостелі зловмисника не знайшли, його затримали згодом. Правоохоронці вилучили у 24-річного підозрюваного закривавлену футболку, ніж та гроші. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

разбойное нападение полиция одесса

Нагадаємо, що жінку, яка вирішила «віджати» у своїх знайомих сімейний бізнес та для цього звернулася за допомогою до кримінального авторитету, затримали правоохоронці.

Фото: ГУНП в Одеській області, телеграм-канал

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати