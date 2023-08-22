В Одесі в хостелі поліцейські застосували силу до його мешканців (відео, фото)

В Одесі у центрі для переселенців на Соборній площі в ніч з 21 на 22 серпня 2023 року поліцейський спецназ застосував жорсткі дії та силу до мешканців хостелу задля пошуку небезпечного злочинця. Про хід спецоперації повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Як пояснили в правоохоронних органах, небезпечний злочинець скоїв розбійни напад на 36-річного переселенця у квартирі, яку він винаймав на вулиці Розумовській. Громадянин запросив у гості 24-річного знайомого, з яким випадково зустрівся на вулиці, а під час вживання алкогольних напоїв між ними раптово виник конфлікт. Гість, який вже був у стані сп’яніння, завдав потерпілому удар ножем у плече, а далі, погрожуючи тим самим ножем, забрав у нього 7000 гривень і втік.

Задля пошуку злочинця поліцейські направилися у Центрі допомоги вимушеним переселенцям «Дрім Шелтер» на площі Соборній, 12, де за даними поліції переховувався нападник.

Коли охоронець хостелу відмовився відчиняти двері правоохоронцям, о 2 години ночі спецпризначенці поліції увірвалися в приміщення, вибивши двері.

Як видно з відео, що з’явилося в місцевих телеграм-каналах, поліцейський спецназ діяв дуже жорстко: змусив лягти на підлогу всіх мешканців центру, включно з жінками і дітьми, а частину людей побив. У підсумку, не знайшовши розшукувану особу, співробітники поліції пішли.

На прохання поліцейських відчинити двері охоронець хостелу відмовився і зателефонував на спецлінію «102», де йому підтвердили, що тривають оперативно-розшукові заходи і до них справді прибула поліція. Однак і після підтвердження інформації охоронець знову відмовився пустити поліцейських у приміщення. Враховуючи, що зловмисник був озброєний і перебував у стані сп’яніння, не виключалась ймовірність загрози життю та здоров’ю мешканців хостелу, тому правоохоронці не могли ризикувати їхнім життям та самостійно відчинили вхідні двері,

— розповіли в поліції.

Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася ззаду на поліцейського та схопилася за його вогнепальну зброю. Це стало приводом для правоохоронця застосувати до неї заходи фізичного впливу, – так правоохоронці виправдали застосування фізичної сили до мешканців хостелу.

У хостелі зловмисника не знайшли, його затримали згодом. Правоохоронці вилучили у 24-річного підозрюваного закривавлену футболку, ніж та гроші. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Нагадаємо, що жінку, яка вирішила «віджати» у своїх знайомих сімейний бізнес та для цього звернулася за допомогою до кримінального авторитету, затримали правоохоронці.

Фото: ГУНП в Одеській області, телеграм-канал