В Одессе установили табло, по которому можно следить за троллейбусом

Электронное устройство появилось на остановке в районе Привокзальной площади.
Об этом написал в Facebook одесский блогер Иван Бошку.
На экране табло будет высвечиваться полезная информация для пассажиров электротранспорта. Например, можно будет увидеть номер маршрута троллейбуса, в каком направлении он движется и когда прибывает.
Кроме того, в реальном времени можно отследить, где сейчас находится транспортное средство. Так, GPS-трекеры помогут вычислить его местоположение и скорость. Специальная система рассчитает, сколько еще нужно ждать троллейбус.
К слову, это не первое информационное табло в городе. Похожее есть на Старосенной площади, еще одно – на Куликовом поле.
Фото: Facebook Ивана Бошку
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