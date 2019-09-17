В Одессе установили табло, по которому можно следить за троллейбусом

Электронное устройство появилось на остановке в районе Привокзальной площади.

Об этом написал в Facebook одесский блогер Иван Бошку.

На экране табло будет высвечиваться полезная информация для пассажиров электротранспорта. Например, можно будет увидеть номер маршрута троллейбуса, в каком направлении он движется и когда прибывает.

Кроме того, в реальном времени можно отследить, где сейчас находится транспортное средство. Так, GPS-трекеры помогут вычислить его местоположение и скорость. Специальная система рассчитает, сколько еще нужно ждать троллейбус.

К слову, это не первое информационное табло в городе. Похожее есть на Старосенной площади, еще одно – на Куликовом поле.

Фото: Facebook Ивана Бошку