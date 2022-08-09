В Одессе усилится ветер – объявлено штормовое предупреждение

В ночь на среду, 10 августа 2022 года, а также днем в Одессе и Одесской области усилится ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и днем 10 августа ожидаются порывы северного ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин.

Также в мэрии просят не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Одессе сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +32+34°С.