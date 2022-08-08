Погода в Одессе 9 августа: жара продолжится?

Прогноз погоды: 8 августа Одессу накроет жара В понедельник, 8 августа, синоптики прогнозируют в Одессе погоду без осадков, температура воздуха днем до +34°С, в области до +36°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет воскресный день 7 августа Завтра, в воскресенье, 7 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Осадков синоптики не обещают.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ