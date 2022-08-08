Погода в Одессе 9 августа: жара продолжится?

По прогнозу синоптиков, во вторник, 9 августа, в Одессе сохранится жаркая погода без осадков.
Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, 9 августа 2022 г. в Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем 32-34°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области
В Одесской области 9 августа будут облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.