В Одессе крупный микрорайон остался без трамвайного сообщения

Сильный ветер стал причиной падения дерева на трамвайные пути. Электротранспорт на поселок Котовского временно не ходит.

Прямо напротив проходной ОАО “Одессакабель” большой тополь упал на трамвайные пути и остановил движение трамваев на поселок Котовского. Причиной стал сильный ветер.

Коммунальщики уже на месте, пилят дерево и расчищают рельсы.

Напомним, что сегодня, 10 января, синоптики объявили по Одессе штормовое предупреждение.

В этой связи городские власти просят жителем города быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Фото 7 канала