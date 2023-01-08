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Погода в Одессе 9 января: обещают шторм и снег с дождем

Погода в Одессе 9 января: обещают шторм и снег с дождем

На понедельник, 9 ноября 2023 года по Одессе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер и снег с дождем.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 9 января

Ночью и днем 9 января 2023 года по Одессе и области ожидается ветер юго-восточный, 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Ночью ожидается мелкий дождь со снегом, которому утром на смену придет дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Температура ночью 0-5 °С тепла, на севере 3-5 °С мороза, днем 2-7° С тепла.

Погода в Одесской области 9 января

Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер восточный, 5-10 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла,

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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