В Одессе умер отец певца Витаса – Владас Грачев

Владас Грачев умер 17 октября на 73-м году жизни.

«Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе, во вторник в 12:00, Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал Витас в своем микроблоге в Instagram.

У отца Витаса было тяжелое заболевание, и оно прогрессировало в последние полгода.

Напомним, в 2001 году у Витаса умерла мама.

Витас родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе (Латвия). Вскоре его семья переехала в Одессу, где жил его дед, Аркадий Давыдович Маранцман. Окончил школу № 60 в Одессе. В течение трёх лет учился в музыкальной школе № 3 по классу аккордеона. Работал в театре пластики и голосовой пародии. В детстве освоил движения Майкла Джексона.

Окончив девять классов приехал в Москву, где завершил образование, добился первых успехов в карьере и прожил значительный период своей жизни.