Новости Одессы и Одесской области

В Одессе умер отец певца Витаса – Владас Грачев

В Одессе умер отец певца Витаса – Владас Грачев

В Одессе скончался Владас Грачев, отец известного певца Витаса (Виталия Грачева). 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Владас Грачев умер 17 октября на 73-м году жизни.

«Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе, во вторник в 12:00, Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал Витас в своем микроблоге в Instagram.

У отца Витаса было тяжелое заболевание, и оно прогрессировало в последние полгода.

Напомним, в 2001 году у Витаса умерла мама.

Витас родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе (Латвия). Вскоре его семья переехала в Одессу, где жил его дед, Аркадий Давыдович Маранцман. Окончил школу № 60 в Одессе. В течение трёх лет учился в музыкальной школе № 3 по классу аккордеона. Работал в театре пластики и голосовой пародии. В детстве освоил движения Майкла Джексона.

Окончив девять классов приехал в Москву, где завершил образование, добился первых успехов в карьере и прожил значительный период своей жизни.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить