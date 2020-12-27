В Одессе умер известный писатель, автор десятков художественных и публицистических произведений на историческую тематику Богдан Сушинский.

Об этом сообщили в Одесской областной библиотеке имени Грушевского. Сушинский умер 24 декабря в возрасте 74 года.

Интервью писателя “Одесской жизни” читайте ЗДЕСЬ.

Сушинский автор таких книг, как «Последний из группы Беркута», «Похищение Муссолини», «Черный легион», «Ветер богов», «Странники войны», «Заговор обреченных», «Три дня в Париже с любимой женщиной», «На острие меча», «Французский поход», «Костры Фламандии» и «Путь воина» и многих других.