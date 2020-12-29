В Одессе умер известный археолог

Сегодня, 29 декабря, в Одессе на 68 году жизни скончался выдающийся археолог, доктор исторических наук, профессор Александр Дзиговский. Об этом сообщает Телеграм-канал «Думская».

С 2000 года Дзиговский работал на историческом факультете Одесского национального университета имени Мечникова. С 2004 года был профессором кафедры археологии и этнологии Украины.

Главным направлением его научных интересов было изучение жизни кочевников раннего железного века и древностей сарматских племен. Дзиговский – автор свыше 100 научных статей и двух авторских монографий.

Прощание с ученым состоится в четверг, 31 декабря.

Как писала «Одесская жизнь», ранее в Одессе умер известный писатель, автор десятков художественных и публицистических произведений на историческую тематику Богдан Сушинский.