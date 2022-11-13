Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ударным темпами строят центр размещения переселенцев

В Одессе ударным темпами строят центр размещения переселенцев

На улице Химической реконструируют двухэтажного здание для того, чтобы разместить в нем Центр круглосуточного пребывания вынужденных внутренних переселенцев.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Работы в здании общей площадью 1460,5 кв. м ведутся с 2021 года. Изначально проект предусматривал открытие там медицинского учреждения. Но война внесла свои коррективы и теперь в здании будет жилье для переселенцев.

Сейчас выполнено 50% всех ремонтных работ. Место работ посетил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он рассказал, что фасад и кровля уже почти завершены. Осталось провести внутреннюю отделку.

— Сегодня, когда город крайне нуждается в помещениях для временного размещения переселенцев, принято решение переориентировать строительство на муниципальный Центр компактного проживания внутренне перемещенных лиц, — сказал мэр.

После завершения ремонтных работ Центр сможет принять до 100 человек.

— Я обратился к строителям с просьбой ускорить работы. Ведь приближается зима, и жителям прифронтовых территорий, которые ищут убежище в Одессе, наша помощь нужна как можно быстрее, – сообщил Геннадий Труханов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, где в Одесской области больше всего переселенцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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