По данным горсовета, общий объем бытовых отходов на указанной территории превышает 900 кубических метров. Весь мусорный массив планируют вывезти на полигон твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».

После завершения работ в этом районе городские власти намерены перейти к ликвидации подобной стихийной свалки на улице Кропивницкого, которая также находится в Хаджибейском районе. Работы проводятся в рамках программы благоустройства и очистки города.

Ранее мы рассказывали, как сортировка мусора спасет много одесских жизней