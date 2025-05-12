свалка
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По данным горсовета, общий объем бытовых отходов на указанной территории превышает 900 кубических метров. Весь мусорный массив планируют вывезти на полигон твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».

свалка

После завершения работ в этом районе городские власти намерены перейти к ликвидации подобной стихийной свалки на улице Кропивницкого, которая также находится в Хаджибейском районе. Работы проводятся в рамках программы благоустройства и очистки города.

свалка

Ранее мы рассказывали, как сортировка мусора спасет много одесских жизней

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