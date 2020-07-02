Что любимый писатель писал о вашем дворике: одесситов просят присоединиться к интересной инициативе

Зеленый театр в ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко отмечает в этом году свое пятилетие. Добавим — пятилетие своей новейшей истории, когда известнейшее пространство возродили после долгих-долгих лет «небытия».

Днем, если нет никаких мероприятий, здесь свободный вход. И много-много новшеств. Детские домики (маленькие одесситы и гости города в восторге!), у входа — рамка, создающая прохладу: легчайшие и нежные брызги воды оживляют вас в летний зной). Зоны отдыха для взрослых и детей, контейнеры для сбора одежды, проводится и сбор книг для детских приютов и библиотек Одесской области…

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И еще новшество: у входа в Зеленый театр теперь висит памятная доска с отрывком об Одессе из произведения легендарного писателя Жаботинского. Табличка появилась не просто так. Да и не только табличка. Наряду со многими событиями, которые проходят в Зеленом театре, здесь еще в этом году и реализуется проект «Чтение на дом». Ах, какой же он одесский, этот проект — в самом лучшем понимании!

Одесса вошла в список творческих городов ЮНЕСКО в качестве города литературы. Так появилась идея создать настоящий литературный марафон. Его начало уже прошло в Зеленом театре вместе с одесским историком, создателем экскурсионного агентства «Тудой-сюдой», где так умеют влюблять в Одессу.

И вот уже прошел первый литературный марафон, где читались отрывки из произведений многих авторов, писавших о нашем городе у моря.

Зеленый театр уже может похвастаться совершенно удивительными, во многом неожиданными портретами писателей, так или иначе связанных с Одессой. Кто-то здесь родился, кто-то воспевал ее улицы, ее жителей, ее архитектуру и быт, кто-то здесь жил какое-то время, пусть даже недолгое…

Пушкин и Гоголь, Ильф и Ахматова, Бурлюк и Чуковский… Все эти портреты созданными современными украинскими иллюстраторами. У каждого — свое видение внутреннего мира писателя. А сами писатели теперь взирают на нас с вами со стены в Зеленом театре, словно присматриваются-прислушиваются.

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Проект «Чтение на дому» стартовал, и теперь каждый из нас может стать его участником. Организаторы предложили всем желающим искать упоминания в мировой литературе об одесских двориках, парках-скверах, зданиях. Как их описывал ваш любимый писатель? Где и когда? О каком именно милом вашему сердце «месте» идет речь?

– Мы будем благодарны, если вы расскажете нам о конкретном дворике, здании, сквере, описанном любимым писателем. Сообщайте нам об этом по адресу info@greentheat.re, — обращается к одесситам команда Зеленого театра.

Такой творческий поиск может стать настоящим открытием. А в городе появится еще около 20 новых памятных табличек — вроде той, что теперь украшает вход в Зеленый театр.

Фото: Мария Котова