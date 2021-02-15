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В Одессе строят новый центр детского и юношеского творчества

В Одессе строят новый центр детского и юношеского творчества

В Киевском районе Одессы строится новый центр детского и юношеского творчества «Белая акация». Об этом сообщила сегодня, 15 февраля, директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Как рассказала Буйневич, в прошлом году в Одессе закрыли четыре вечерних школы, так как они не предусмотрены новым законодательством. Однако дети могут получить соответствующее образование при любой общеобразовательной школе.

В зданиях, где ранее функционировали вечерние школы, создали Одесскую станцию юных техников «Старт» и Одесский центр детского и юношеского творчества «Ювента».

Кроме того, сейчас на территории школы №33, что на улице Комарова, строится Одесский дворец детского и юношеского творчества «Белая акация».

Чиновница добавила, что благодаря открытию новых заведений число внешкольных образовательных учреждений в городе увеличилось до 19-ти.

Напомним, с апреля в одесских школах вводят новое меню.

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Фото: strojobzor

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Марина Анимуцкая
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