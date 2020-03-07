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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе СТО украсили портретом президента Зеленского в рушниках: фотофакт

В Одессе СТО украсили портретом президента Зеленского в рушниках: фотофакт

Необычную картину наблюдал одесский общественный деятель Дмитрий Кузаконь.

Там среди железных коней устроили настоящий уголок для патриотов нашего государства.

Так, на фото, которыми поделился Дмитрий в facebook, видно, что в СТО повесили большой фотопортрет нынешнего президента Владимира Зеленского.

И к тому же его, как икону, украсили рушниками с национальной вышивкой.

 

“Этот перформанс размещен в комнате заказов и ожидания клиентов, – поделился автор фото. – На мой вопрос сотрудникам: “Это троллинг?” прозвучал ответ: “Нет, это наше видение. Верим, что он другой, чем все предыдущие”.

Далее, по словам Дмитрия, последовал диалог:

– А есть ли то, что для Вас на сегодняшний день неприемлемо в решениях Зеленского?

– Да.

– Что, например?

– Аваков – не хочется больше видеть старое коррупционное наследие в руководстве страны. Не понимаем, почему он и другие, подобные ему, еще не за решеткой.

Как отметил общественник, он сделал вывод, что люди понимают все, что происходит, и не хотят больше видеть в управлении страной старый коррумпированный политический хлам в лице Авакова, Порошенко, Тимошенко, Кучмы, Медведчука, Бойко и других, которыми руководит бездушный олигархат в лице Ахметова, Коломойского и Пенчука .

“P.S. Не будет изменений – будет беда”, – заключил Дмитрий Кузаконь.

Фото: Дмитрий Кузаконь, facebook

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