В Одессе стартовала сессия городского совета – вторая с начала войны

Сегодня, в среду, 28 сентября 2022 года, началось пленарное заседание XV сессии Одесского городского совета. Отметим, что это второе заседание Одесского горсовета с начала войны. На сессии присутствуют 40 из 63 депутатов, кворум есть.

Согласно окончательной повестке дня, депутаты горсовета планируют рассмотреть 55 вопросов, связанных с финансами, землей, отопительным сезоном. В частности, предложено утвердить отчет о состоянии бюджета города после первого полугодия с учетом полномасштабного вторжения российской федерации и его последствий.

Также планируется утвердить схему теплоснабжения Одессы и новую стоимость питания в школах города.

Кроме того, на повестку дня депутатам предлагается вынести вопрос о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы» (памятника Екатерине II) в Одесский историко-краеведческий музей.

«Одесская жизнь» следит за ходом сессии.

Фото: Избирком