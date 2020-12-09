В Одессе старик умер на лавочке, так и не дождавшись «скорую»

Сегодня утром, 9 декабря, в Одессе произошел несчастный случай на проспекте Шевченко: там прямо на улице скончался пожилой мужчина.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас», лежащего на лавочке мужчину заметили прохожие около девяти часов утра. Он не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали «скорую» и смогли дозвониться родным старичка.

«Скорую» ждали около часа. В итоге прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

Также очевидцы дважды вызывали полицию, но она так и не приехала.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в одесской больнице умер 17-летний житель Саратского района, пострадавший от взрыва гранаты в конце ноября.