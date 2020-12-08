В одесской больнице умер юный пастух, покалеченный гранатой

В одесской больнице скончался юный житель Саратского района Одесской области, пострадавший от взрыва гранаты в конце ноября.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Медяник.

«Максима уже нет с нами», – написал он в Facebook, добавив, что медики и неравнодушные люди «сделали все, что в наших силах».

Напомним, 24 ноября на окраине Сараты прогремел взрыв. Пострадал 17-летний пастух – ему оторвало руку. Также парень получил осколочные ранения.

Первоначально предполагалось, что юноша наступил на неизвестный взрывоопасный предмет в поле. Однако после проверки все оказалось гораздо тривиальнее: у парня в руках взорвалась граната РГД-5. А нашел он ее в фермерском автомобиле, куда ее несколько дней назад спрятал другой пастух.

Пострадавшего отправили в реанимацию Саратской районной больницы, а впоследствии перевели в Одесскую больницу.

Волонтеры и небезразличные жители региона помогали врачам бороться за жизнь парня, собирая средства на необходимые препараты.