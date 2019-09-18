В Одессе сообщили о срочном перекрытии улиц

Речь идет об отерзке улицы Бреуса до Безымянного переулка и от Транспортной до Артиллерийской. Кроме того, закроют полностью Безымянный переулок и Артиллерийскую улицу.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одессы.

Там проводят ремонт сотрудники “Инфоксводоканала”, в связи с которым на несколько суток чуть ли не весь город останется без воды. При этом коммунальщики начали ремонтные работы раньше, чем планировали.

В связи с этим улицы уже перекрыли. Так, нельзя проехать по Люстдорфской дороге в районе Второго христианского кладбища и тюремного комплекса.

Фото: Патрульная полиция Одессы