В Одессе сообщили о срочном перекрытии улиц

Речь идет об отерзке улицы Бреуса до Безымянного переулка и от Транспортной до Артиллерийской. Кроме того, закроют полностью Безымянный переулок и Артиллерийскую улицу.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одессы.
Там проводят ремонт сотрудники “Инфоксводоканала”, в связи с которым на несколько суток чуть ли не весь город останется без воды. При этом коммунальщики начали ремонтные работы раньше, чем планировали.
В связи с этим улицы уже перекрыли. Так, нельзя проехать по Люстдорфской дороге в районе Второго христианского кладбища и тюремного комплекса.
Фото: Патрульная полиция Одессы
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