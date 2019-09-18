Из-за ремонта водопровода на “Черемушках” в Одессе закроют проезд и по-другому пустят маршрутки

С 18 сентября 22:30 закроют проезд на участке от ул. Транспортной до Бреуса по Люстдорфской дороге.

На отрезке будут ремонтировать водопроводные сети. Коммунальщикам предстоят масштабные работы. Нужно починить и заменить несколько напорных задвижек, диаметром от 400 до 600 мм.

Об этом сообщают в пресс-службе городского филиала «Инфоксводоканала».

Коммунальщики рассчитывают, что смогут завершить все работы до 20:00 19 сентября. После этого проезд откроют.

В свою очередь, в городском департаменте транспорта сообщили об изменениях в движении маршруток №№ 117, 149, 214, 220А:

– до ж/д вокзала – от Люстдорфской дороги на ул. Бреуса, ул. Скворцова, ул. Шота Руставели, ул. Авиационную, ул. Косовскую, Люстдорфскую дор., далее по привычному маршруту;

– до 1-й ст. Люстдорфской дор. – от Люстдорфской дор. на ул. Косовскую, ул. Авиационную, ул. Пишенина, ул. Бреуса, Люстдорфскую дор., далее по маршруту.

Напомним, в связи с ремонтом сетей водоснабжения практически весь город на двое суток останется без воды.

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Фото: lotsia.com.ua