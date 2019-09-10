Отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы 18-19 сентября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу улица Люстдорфская дорога угол улицы Бреуса и напорной задвижки диаметром 500 мм на ВНС «Главная», а также замене задвижек диаметром 400 мм и 600 мм по адресу улица Люстдорфская дорога угол улицы Артиллерийская.

В связи с чем, с 23:00 18 сентября до 20:00 19 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города:

Приморский,

Малиновский,

Киевский,

пос. Червоный Хутор,

ж/м «Радужный»,

ж/м «Совиньон 1-5»,

ЖКП «Таирово».

На время производства ремонтных работ, будет затруднено движение транспорта по Люстдорфской дороге на участке от улицы Водопроводная до 1-й станции Люстдорфской дороги.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).