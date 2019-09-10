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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы 18-19 сентября 2019 года

Отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы 18-19 сентября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу улица Люстдорфская дорога угол улицы Бреуса и напорной задвижки диаметром 500 мм на ВНС «Главная», а также замене задвижек диаметром 400 мм и 600 мм по адресу улица Люстдорфская дорога угол улицы Артиллерийская.

В связи с чем, с 23:00 18 сентября до 20:00 19 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города:

  • Приморский,
  • Малиновский,
  • Киевский,
  • пос. Червоный Хутор,
  • ж/м «Радужный»,
  • ж/м «Совиньон 1-5»,
  • ЖКП «Таирово».

На время производства ремонтных работ, будет затруднено движение транспорта по Люстдорфской дороге на участке от улицы Водопроводная до 1-й станции Люстдорфской дороги.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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