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Новости Одессы и Одесской области

Какие дома в этом году отремонтируют в Одессе в первую очередь: список

Какие дома в этом году отремонтируют в Одессе в первую очередь: список

В горсовете утвердили перечень жилых домов, которые собираются отремонтировать в 2020 году.

Список опубликовал лидер организаций “Одесса под контролем” и “Защита прав одесситов” Алексей Асауленко.

“С надеждой ищем свои адреса”, – написал он под фото с перечнем домов.

Согласно утврежденному титулу ремонта, в планах – привести в порядок 54 здания. На их ремонт потратят 90 млн грн.

При этом 16 из них ожидает капитальный ремонт. В доме на ул. Нежинской, 59 запланированы ремонтно-реставрационные работы.

Также Алексей Асауленко поделилися информацией с адресами ОСМД, которым помогут с ремонтом инженерных сетей.

Фото: upload.wikimedia.org, Алексей Асауленко

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