В Одессе собираются восстанавливать частично «грохнувший» дом на Нежинской

Дом на Нежинской, 16, в Одессе, где произошел «грох» в первый день весны этого года, будутвосстанавливать. Такое решение было принято сегодня, 17 марта на сессии Одесского горсовета.

С этой целью депутаты внесли изменения в бюджет города, и на ремонт старого дома выделили 500 тысяч гривен.

Напомним хронологию событий. Жители дома-памятника архитектуры забили тревогу в феврале: на стене дома появились угрожающие трещины. Как и следовало ожидать, в ночь на 1 марта часть дома обрушилась, повредив и соседний дом.

Позже «Одесская жизнь» сообщала, что у дома ведутся работы по устранению завалов.

Дом на Нежинской, 16 поначалу строился как двухэтажный, а после перестраивался. Начало строительства датируется 1888 годом. Как сообщает ресурс «Домофото», надстройка третьего этажа и реконструкция проводились здесь в конце 1890-х–начале 1900-х годов.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный», а также памятником истории местного значения – здесь в 1909-1924 годах жил писатель Лев Славин.

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