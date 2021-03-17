Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собираются восстанавливать частично «грохнувший» дом на Нежинской

В Одессе собираются восстанавливать частично «грохнувший» дом на Нежинской

Дом на Нежинской, 16, в Одессе, где произошел «грох» в первый день весны этого года, будутвосстанавливать. Такое решение было принято сегодня, 17 марта на сессии Одесского горсовета.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

С этой целью депутаты внесли изменения в бюджет города, и на ремонт старого дома выделили 500 тысяч гривен.

Напомним хронологию событий. Жители дома-памятника архитектуры забили тревогу в феврале: на стене дома появились угрожающие трещины. Как и следовало ожидать, в ночь на 1 марта часть дома обрушилась, повредив и соседний дом.

Позже «Одесская жизнь» сообщала, что у дома ведутся работы по устранению завалов.

Дом на Нежинской, 16 поначалу строился как двухэтажный, а после перестраивался. Начало строительства датируется 1888 годом. Как сообщает ресурс «Домофото», надстройка третьего этажа и реконструкция проводились здесь в конце 1890-х–начале 1900-х годов.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный», а также памятником истории местного значения – здесь в 1909-1924 годах жил писатель Лев Славин.

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить