«Экоцид» у моря в Одессе: на месте стройки в Аркадии пилят деревья и не пускают экоинспекторов (фото)

3,8 га бывшей Межрейсовой базы моряков начали застраивать. Строительная компания «Будова» в очередной раз устраивает жителям Гагаринского плато «веселую жизнь». В этот раз на огромной территории по адресу улица Академическая, 30 рабочие пилят полувековые деревья и сразу же убирают следы спила. Экоинспекция не может зафиксировать данный факт, так как ее представителей попросту не пропускают за ворота.

Об этом сообщил эко-активист Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

Территория Курортного переулка, что на Гагаринском плато, состоит лишь из одних новостроек, заборов и колючих проволок. Местные жители обратились в общественную организацию «Зеленый лист», так как были обеспокоены действиями рабочих на одной из стройплощадок. А конкретно – на Академической, 30, где строит новый дом СК «Будова».

Местные продолжительное время наблюдали, как строители «Будовы» уничтожают зеленые насаждения на участке в 3,8 га бывшей Межрейсовой базы моряков. Некогда зеленая зона превращается в строительную площадку. Балинский, ссылаясь на слова местных жителей, рассказал, что сотрудники строительной компании «Будова» срезают, распиливают и сразу же увозят ветки и стволы зеленых насаждений. Активист уверен, что данные деревья – полувековые и очень ценные. Среди них: голубые ели, туи, можжевельники, другие голосеменные, платаны, возрастом до сорока лет, белоствольные осины, каштаны и акации.

Наш корреспондент, побывав на месте, сообщил нам, что за ограждением в зоне видимости осталось еще некоторое количество насаждений, которые, по всей видимости, тоже будут подлежать спилу. Хотя уже даже сложно назвать их деревьями, так как от них, в основном, оставили лишь ствол. А их расположение – посреди стройплощадки, наводит на мыль о том, что скоро от них вообще ничего не останется.

«А ведь это только начало… Впереди тысячи и тысячи деревьев остальной части Межрейсовой базы, а дальше – санаторий “Украина”. Невосполнимая потеря для чахоточной Одессы!», – написал Владислав Балинский.

Местные жители жаловались в Государственную инспекцию в Одесской области, Департамент экологии Одесского городского совета и в КП «Горзелентрест». Удалось узнать, что восстановительной стоимости, документов на комиссию по удалению деревьев не поступало. Однако ни одного представителя указанных ведомств застройщик не допустил к проверке на месте.

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