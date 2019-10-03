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Новости Одессы и Одесской области

Куда обращаться одесситам, если надо спилить грозящее упасть дерево

Куда обращаться одесситам, если надо спилить грозящее упасть дерево

На улицах и в скверах в Одессе растет большое количество деревьев. Каждому природой отмерен свой срок. После этого трухлявое, накренившееся дерево начинает представлять реальную угрозу для находящихся рядом зданий и людей. А бывает, что горожане становятся свидетелями того, как спиливают абсолютно здоровые деревья. Или не знают, кто может помочь, если не убирают упавшие ветки. К кому обращаться в таких случаях?

Ответственность за деревья несут:

– на объектах благоустройства государственной или коммунальной собственности – ЖЭКи либо ОСМД;
– на территориях учреждений, предприятий и близлежащих территориях – эти же учреждения и организации;
– на территориях, земельных участках, которые отведены под строительство, – застройщики или собственники этих территорий;
– в частном секторе и на прилегающих участках – владельцы или арендаторы;
– на бесхозных территориях, пустырях – местные органы самоуправления;
– в парках, скверах, на бульварах и в других зеленых зонах общего пользования, а также первый ряд деревьев вдоль улиц и транспортных магистралей бесплатно обслуживает
«Горзелентрест».

Адрес:
ул. Химическая, 3, кабинет № 1;
тел.: (048) 788 -61-72;
e-mail: zelentrest@omr.gov.ua.

Если же вы стали свидетелем незаконного спила жизнеспособных деревьев, необходимо обращаться в полицию — по номеру 102.

Также можно оставить заявку в Департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета:

ул. Косовская, 2Д;
тел.: (048) 724-33-24, (048) 753-14-87;
e-mail: ecocity@omr.gov.ua.

Если это не даст результата, можно обратиться в вышестоящую службу — на «горячую линию» Государственной экологической инспекции: (044) 521-20-38.

Фото: ic.pics.livejournal.com

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
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