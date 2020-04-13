В Одессе снова собрались увольнять директора худмузея: вопрос рассматривает суд

Облсовет никак не может смириться с тем, что после решения уволить Александра Ройтбурда он вернулся на работу.
Недавно депутаты снова подали апелляцию на решение Приморского райсуда восстановить в должности директора худмузея.
Об этом рассказал Александр Ройтбурд на его странице в Facebook.
“Получил сообщение апеляционного суда, – написал он. – Пишут, что постановление о моем возобновлении на рабочем месте приостановлено. Будут рассматривать апелляцию облсовета на приговор суда. Без привлечения сторон. Облсовет считает, что был нарушен принцип объективности”.
Напомним, депутаты областного совета в сентябре 2019 года приняли решение снять Александра Ройтбурда с должности руководителя музея.
Позже в ситуацию вмешались общественники и даже Министерство культуры.
В городе организовывали многочисленные митинги в поддержку уволенного художника. В итоге Ройтбурда восстановили на посту директора.
Фото: liga.net
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