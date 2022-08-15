В Одессе снова прогнозируют грозу – объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, в понедельник, 15 августа 2022 года, во второй половине дня в Одесе и Одесской области может ухудшиться погода – синоптики снова прогнозируют грозу. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

«В Одессе и области 15 августа во второй половине дня ожидается гроза, которая сохранится в течение суток 16 августа»,

– сказано в сообщении.

В этой связи в мэрии просят одесситов и гостей города быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Как сообщалось ранее, сегодня днем, 15 августа, в Одессе ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется до +29°С.

Напомним, в ночь на 11 августа на Одесчину обрушилась непогода – гроза и шквальный ветер. В результате без света остались 17 населенных пунктов.