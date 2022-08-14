Погода в Одессе 15 августа: ждать ли дождя?

Погода в Одессе 14 августа: чего ждать в воскресенье? Завтра, в воскресенье, 14 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается кратковременный дождь, гроза, а во время грозы шквальный ветер.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 12 августа: снова гроза? Завтра, в пятницу, 12 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области снова прогнозируют кратковременный дождь, а местами возможны и грозы. ПОДРОБНЕЕ