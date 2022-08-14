Погода в Одессе 15 августа: ждать ли дождя?

По прогнозу синоптиков в понедельник, 15 августа, в Одессе ожидается днем кратковременный дождь, температура воздуха днем до +29°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
15 августа 2022 г. в г. Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, днем южный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 26-31°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.