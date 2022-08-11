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Из-за ночной грозы 17 населенных пунктов в Одесской области остались без света

Из-за ночной грозы 17 населенных пунктов в Одесской области остались без света

Специалисты заняты восстановление линий электропередач и трансформаторных подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды ночью 11 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК «Одесские электросети».

По состоянию на 8:00 энергетики отремонтировали 24 трансформаторных подстанций и возобновили электроснабжение в одном населенном пункте области. В настоящее время без света остаются 16 населенных пунктов.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого работает 7 бригад, в которые входят 14 работников и 7 единиц техники.

Всего из-за непогоды было обесточено 17 населенных пунктов. Больше всего пострадали Одесский и Раздельнянский районы.

Энергетики напоминают о правилах безопасности:

во время сильного ветра следует избегать линий электропередачи;

не приближаться к обнаженным проводам и оборванным линиям и ни в коем случае не прикасаться к ним.

Обо всех аварийных случаях в электросетях просим сообщать удобным для вас способом:

через чат-боты Viber и Telegram;

колл-центр − (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Во время непогоды линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому пользуйтесь онлайн-сервисами.

столбы и провода

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Редакция ПРОФИЛЬ

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