В Одессе снова отмывали мост Коцебу от творений «живописцев»-вандалов

Давняя головная боль одесских коммунальщиков — мост Коцебу — снова был изрисован-исписан нашими вандальными «живописцами». У них к этому мосту — особая «любовь».

Директора департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман сообщил, что сотрудники КП «Городские дороги» снова смывали «художества».

Кстати, Дмитрий Жеман по этому поводу отметил: «Отдельную «благодарность» хочется выразить любителям наскальной живописи за то, что не оставляют сотрудников КП «Городские дороги без работы». Но, тем не менее, хочу отметить, что и без Вас у дорожников работы хватает. В дальнейшем просьба оттачивать свое мастерство на стенах собственных квартир, уверен, там Вы найдете своих единомышленников, которые смогут оценить Ваши старания. Так как среди нормальных людей, такие не найдутся. Не прожигайте свой талант даром, а заодно и не портите жизнь окружающим. А наши ребята тем временем, отмывают то что Вы изобразили на мосту Коцебу и вспоминают о Вас с искренней «любовью и уважением».

Одесситы по этому поводу поделились мнением, что до тех пор, пока за подобные художества не будут строго наказывать «мастеров», мосты и фасады зданий по-прежнему будут служить «холстами» для вандалов.

Фото: Дмитрий Жеман

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