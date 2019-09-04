В Одессе сняли с должности главного прокурора области

Приказ об увольнении подписал вчера новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной госпрокуратуры.

Согласно приказу, действующий прокурор Одесской области Олег Жученко должен освободить занимаемый пост.

Отметим, Олега Жученко назначил прокурором региона Юрий Луценко в июне 2016 года. Перед тем он был замом, а также первым замом главного законного представителя обвинения области.

По некоторым данным, за время пребывания на посту 33-летний Олег Жученко стал собственником 200 квартир в Одессе, стоимостью до 18 миллионов долларов. Об этом в июле, ссылаясь на свои источники, писал сайт open-ua.net.

В то же время в мае нынешнего года экс-президент Петр Порошенко присвоил Олегу Жученко звание государственного советника юстиции 2-го класса.

Также добавим, что подписавший приказ о его увольнении Руслан Рябошапка совсем недавно стал Генпрокурором. Его назначили на эту должность 29 августа.

Фото: bagnet.org

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