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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снимают фильм о любви, которая разворачивается на фоне двух войн

В Одессе снимают фильм о любви, которая разворачивается на фоне двух войн

Съемки драмы “Узкий мост” украинского режиссера Бориса Квашнева проходят в Одессе.

Об этом сообщает Одесская киностудия на своей странице в Facebook.

 “Главные герои, украинцы по происхождению, живут в Сухуми в 1990-х годах. Война, которая началась в 1992 году – разрушает их жизни. Ему приходится идти воевать, она – переезжает к дяде в Киев, чтобы переждать это страшное время. Влюбленные теряют контакты. Она – думает, что ее парень погиб, а он – человек с разбитым сердцем, хочет воплотить свою давнюю мечту и стать художником, но в свете всех событий – ему приходится быть военным. Проходит много лет и в 2014 году он приезжает как военный на Донбасс, где совершенно случайно встречает свою первую любовь”, – рассказал автор сценария и продюсер Мирза Давитая.

Съемки фильма проходят при поддержке Украинского культурного фонда, медиа-партнером картины выступила Одесская киностудия. Лента будет представлена зрителям в мае.

В фильме снимаются Светлана Зеленковская, Роман Мацюта, Константин Костышин, Борис Георгиевский, Дмитрий Гарбуз, Георгий Поволоцкий и другие.

Фото: Одесская киностудия в FB

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