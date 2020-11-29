Штормовое предупреждение: Одессу и Одесскую область накроют дождь и мокрый снег

В понедельник, 30 ноября, в Одессе и области утром и днем ожидается значительный дождь и мокрый снег.

Будет сильный ветер, 15 – 18 м/с. Уровень опасности оценивается как первый, желтый, сообщили в в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Сообщается, что погодные условия могут вызвать сложности для транспорта на отдельных участках дорог.

Ожидается налипание мокрого снега, видимость на дорогах во время осадков – 500 – 1000 метров.

Аналогичная погода ожидается в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.