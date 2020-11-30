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Снег и даже метель: погода в Одессе в последний день осени

Снег и даже метель: погода в Одессе в последний день осени

В Одессе утром и днем в понедельник, 30 ноября, ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Утром и днем местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем от 1°С мороза до 4°С тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Такая же погода ожидается по всей Одесской области и еще в ряде регионов Украины.

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Одесситов, особенно пожилых людей и детей, просят воздержаться от прогулок и поездок по городу, не оставлять автомобили на проезжей части и под деревьями”, – советуют в мэрии Одессы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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