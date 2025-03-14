Сегодня в Одессе в память об украинских добровольцах, которые положили жизнь за независимость нашей страны, в возложили цветы к Мемориалу борцам за Украину.

История праздника

Праздник был установлением решением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года. Его целью, прежде всего, является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дата праздника была выбрана 14 марта потому, что именно в эту дату первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана в 2014 году прибыли для прохождения подготовки к обороне родины.

Всего в боях 2014−2015 годов на Донбассе участвовали почти 40 добровольческих батальонов. Большинство из них впоследствии трансформировались в воинские части силовых структур.

Сегодня украинские добровольцы продолжают выполнять свой долг в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, добровольческих батальонов и территориальной обороны. Они являются примером настоящей преданности, мужества и патриотизма.





