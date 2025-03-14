Сьогодні в Одесі в пам’ять про українських добровольців, які поклали життя за незалежність нашої країни, поклали квіти до Меморіалу борцям за Україну.

Історія свята

Свято було встановленням рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року. Його метою, насамперед, є вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Дату свята було обрано 14 березня тому, що саме в цю дату перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану в 2014 році прибули для проходження підготовки до оборони батьківщини.

Загалом у боях 2014-2015 років на Донбасі брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом трансформувалися у військові частини силових структур.

Сьогодні українські добровольці продовжують виконувати свій обов’язок у складі Збройних Сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів і територіальної оборони. Вони є прикладом справжньої відданості, мужності та патріотизму.