В Одессе с поличным поймали представителей воровской группировки “криминального авторитета” из Закавказья (видео)

В Одессе задержали троих представителей преступной группировки “криминального авторитета” из Закавказья.

Троих представителей группировки задержали оперативники угрозыска и спецназ. Причем, с поличным, сразу после того, как злодеи вынесли деньги и ценности из частного дома на улице Пишенина.

Украденные вещи и орудия преступления изъяли, а самих задержанных оправили в изолятор, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Группировку, о которой идет речь, подозревают в серии краж из квартир и частных домов одесситов.

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