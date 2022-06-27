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В Одессе руководитель Облавтодора ушел добровольцем в армию

В Одессе руководитель Облавтодора ушел добровольцем в армию

Начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко покинул пост и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Дмитрий Рыбалко руководил организацией с декабря 2019 года. За это время удалось успешно воплотить программу Президента Украины «Большая стройка» на дорогах Одесщины, восстановить более 400 километров дорог и завершить капитальный ремонт самого известного долгостроя – мост через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса.

В сообщении Службы сказано, что коллектив гордится совместной работой с Дмитрием Рыбалко и его решением стать на защиту нашего государства в это трудное время.

Я встал в ряды (став до лав ЗСУ, читать — love ZSU) ВСУ. Я никогда не хотел строить карьеру военного, поэтому для меня это долг на период войны до нашей Победы и начну этот путь с обычного рядового,

— так прокомментировал на своей странице в facebook свое решение Дмитрий Рыбалко.

По его словам, с началом войны приоритеты дорожной отрасли несколько изменились. Сейчас деятельность Службы автомобильных дорог в Одесской области связана с выполнением очень важных задач, но все они могут выполняться и без его управленческого опыта.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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