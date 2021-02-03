Новости Одессы и Одесской области

В Одессе рухнула стена дома на Нежинской

В Одессе на ул. Нежинская, 40 произошло обрушение стены жилого флигеля. Строение находилось в аварийном состоянии.

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Жители были проинформированы о возможном обрушении стены, все написали отказ от отселения. Воздействие обильных осадков ускорило процесс. Две семьи остались проживать в флигеле, снова написав отказ от отселения, сообщили в мэрии Одессы.

По словам заместителя мэра Одессы Дмитрия Жемана, строение еще можно спасти.

Он добавил, что в ближайшее время планируется начать восстановление и усиление стены, что в последствии позволит выполнять ей подпорные функции. Также планируется произвести водоотвод от фундамента дома, ремонт перекрытий, кровли и дымоходов.

 

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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