В Одессе ремонтируют дороги: где возможны пятничные заторы

В Одессе на Черняховского появилось «совковое» новшество – чем недоволен лидер «ВелоВектора» (фото) Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского терпит изменения: так, на днях здесь убрали предусмотренные ранее «антикарманы» – специальные выступы тротуара на проезжую часть, которые делаются на пешеходных переходах, перекрестках и остановках общественного транспорта, для удобства и безопасности пешеходов, а также для предотвращения парковки автомобилей в запрещенных местах. ПОДРОБНЕЕ

Центр Одессы «украсили» рытвинами и траншеями – что происходит? (фото) Одесские коммунальщики перекопали улицы Гоголя и Маяковского в центре города и оставили заброшенные рытвины и траншеи. Между тем, в разгар бархатного сезона по этим улицам проходят десятки туристических групп. ПОДРОБНЕЕ