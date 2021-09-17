Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ремонтируют дороги: где возможны пятничные заторы

В Одессе ремонтируют дороги: где возможны пятничные заторы

Сегодня, в пятницу, 17 сентября, в Одессе продолжается ремонт дорог во всех районах города.

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Как сообщают в управлении дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.

В Малиновском районе ведется капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Академика Филатова, 62/2.

В Киевском районе капитально ремонтируют переулок Черниговский и внутриквартальные проезды по ул. Александра Невского, 45 и ул. Академика Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3 и 52/4.

Текущий ремонт дорожного полотна предусмотрен на проспекте Небесной Сотни, вдоль домов № 47-53.

В Суворовском районе текущий ремонт будет проводиться на ул. Наливной.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что капитальный ремонт одесской улицы Черняховского терпит изменения: так, на днях здесь убрали предусмотренные ранее «антикарманы».

Фото Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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