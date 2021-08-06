В Одессе ремонтируют дороги: где кипят работы 6 августа

Одесские коммунальщики похвастались обновленной дорогой у Привоза (фото) В Одессе обновили дорожную разметку на недавно отремонтированном участке улицы Екатерининской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Здесь также появились специальные бордюры – делиниаторы и островки безопасности. ПОДРОБНЕЕ