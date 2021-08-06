В Одессе ремонтируют дороги: где кипят работы 6 августа

Сегодня, в пятницу, 6 августа, в Одессе продолжается ремонт дорог.
Как сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, дорожные работы идут в трех районах города.
Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт дорог запланирован на ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до ул. Новощепной ряд).
В Малиновском районе текущий ремонт дорожного полотна предусмотрен на ул. Дальницкой.
В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию Одесской общеобразовательной школы №44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
Ранее мы рассказывали о пробках в Одессе на утро 6 августа.