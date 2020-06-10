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В Одессе реконструируют старинное здание одесской больницы: на что потратят 55 млн грн?

В Одессе реконструируют старинное здание одесской больницы: на что потратят 55 млн грн?

На Академика Воробьева перестраивают старинный корпус городской клинической больницы №11. Официально работы называются «капремонтом», но, по сути, это идёт полная реконструкция.

Как сообщает «Думская», здание начала XX века уже лишили крыши и декоративных элементов.  Раньше в нём находилась кухня. В мэрии обещают, что здесь будет современное приемное отделение с палатами интенсивной терапии и несколькими операционными для оказания помощи ургентным пациентам. Часть помещений будут располагаться в двухуровневом подвале.

По визуализации проекта видно, что здание существенно будет отличаться от оригинала. К нему пристроят застеклённое помещение, а двери и окна установят пластиковыми. Также старинный корпус перепланируют.

Тендер на проведение работ выиграла компания «Спецмонтаж БАО», принадлежащая Елизавете Кононовой — бывшему главному специалисту отдела ЖКХ и благоустройства Малиновской райадминистрации Одессы. Она предложила выполнить работы за 55,9 млн грн. При этом компании «ЛК Энергомир» согласна была выполнить реконструкцию за 50,9 млн. Но предложение отклонили.

Напомним, на Александровском проспекте продают памятник архитектуры. Из него предлагают сделать гостиницу или ТРЦ.

Фото: Думская, пресс-служба Одесского горсовета

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