В Одесі пролунав сильний вибух: над містом чорний дим (ОНОВЛЕНО)

В Одесі пролунав сильний вибух: над містом чорний дим (ОНОВЛЕНО)

Уранці, 24 червня 2024 року, російські агресори атакували Одесу двома ракетами. Усе місто чуло гучні вибухи. Після атаки здіймається величезний стовп диму. “Одеське Життя” повідомляє, що відомо про цю атаку.

Сигнал тривоги пролунав о 7:50. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали жителів Одеси та Одеського району залишатися в безпечних місцях до відбою у зв’язку з ракетною небезпекою.

Сили оборони Півдня повідомили про рух двох ракет у напрямку Одеси та Одеського району. З високою ймовірністю це були “Калібри”, повідомляє телеграм-канал “Николаевский Ванек”.

Через кілька хвилин пролунав сильний вибух, який чули одесити. Після вибуху спалахнула масштабна пожежа. Клуби чорного диму спостерігають жителі центру міста, Молдаванки та передмістя.

Містом поширюється запах гару.

 

Зараз ракетної небезпеки немає – пролунав відбій повітряної тривоги.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Щойно буде нова інформація про обстріл, наше видання одразу повідомить її своїм читачам. Також нагадуємо, що найшвидший спосіб отримувати корисну та цікаву інформацію про війну, життя Одеси, області, країни та світу – підписати на телеграм-канал ОЖ.

Оновлено о 8:53

Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.
Триває ліквідація пожежі.

 

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