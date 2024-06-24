В Одесі пролунав сильний вибух: над містом чорний дим (ОНОВЛЕНО)

Сигнал тривоги пролунав о 7:50. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали жителів Одеси та Одеського району залишатися в безпечних місцях до відбою у зв’язку з ракетною небезпекою.

Сили оборони Півдня повідомили про рух двох ракет у напрямку Одеси та Одеського району. З високою ймовірністю це були “Калібри”, повідомляє телеграм-канал “Николаевский Ванек”.

Через кілька хвилин пролунав сильний вибух, який чули одесити. Після вибуху спалахнула масштабна пожежа. Клуби чорного диму спостерігають жителі центру міста, Молдаванки та передмістя.

Містом поширюється запах гару.

Зараз ракетної небезпеки немає – пролунав відбій повітряної тривоги.

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Оновлено о 8:53

Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.

Триває ліквідація пожежі.