В Одессе раздаются взрывы – что происходит?

Одесса на военном положении, день 48-й: Молдаванка и ее Штаб добра Сорок восьмой день… А мы снова на Молдаванке. В том ее месте, где люди с золотыми сердцами живут и работают почти без перерыва. Это сквер Гамова, который стал на старушке Молдаванке самым настоящим Штабом добра. Здесь объединились сегодня уже давно находящийся на этой территории Благотворительный фонд «Добрый Самарянин» и Волонтерский гуманитарный центр в Малиновском районе. ПОДРОБНЕЕ

В Украине создали приложение «TyHto», которое поможет ловить диверсантов Приложение предназначено для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно. Впрочем, возможно и более мирное использование. ПОДРОБНЕЕ