В Одессе раздаются взрывы – что происходит?

Сегодня утром, в четверг, 14 апреля 2022 года, в разных частях Одессы были слышны звуки взрывов. При этом сигнала воздушной тревоги не было, пишут в соцсетях обеспокоенные горожане.
Ситуацию прояснили в пресс-службе Оперативного командования «Юг».
«По взрывам, которые только что были слышны по городу, просим сохранять спокойствие. Проводятся плановые меры охраны и обороны. Опасности для гражданского населения нет»,
– цитирует военных Телеграмм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».
Напомним, что вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и Одесской области остается достаточно высокой.