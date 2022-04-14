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Российские нацисты могут ударить ракетами по Одессе, чтобы отомстить за сожженную «Москву» (видео)

Российские нацисты могут ударить ракетами по Одессе, чтобы отомстить за сожженную «Москву» (видео)

Сегодняшняя ночь, на четверг, 14 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно, вражеских обстрелов не было. При этом веростность нанесения ракетных ударов по Одесскому региону достаточно высока: враг может попробовать отомстить нашим защитникам за пораженный накануне украинскими ракетами крейсер «Москва».

Об этом сообщил в утреннем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом Братчук отметил, что ситуация под контролем сил обороны, которые готовы к любому сценарию развития событий.

Также спикер ОВА рассказал, что в области постоянно ведется контрдиверсионная работа, и своему спокойствию одесситы в немалой степени обязаны работе силовых структур.

Кроме того, Братчук пожелал жителям Одесчины «держать строй» и поблагодарил аграриев, которые, несмотря ни на что, работают на полях и готовят Украины к будудему урожаю, который обязательно будет.

 

⚡ Окупанти підтвердили, що у крейсера «Москва» великі проблеми

Доброго ранку, ми з Одеси! Ніч в місті та області пройшла спокійно, без ворожих обстрілів.

А «крейсер» «Москва» чорноморського флоту росії отримав серйозні ушкодження внаслідок детонації боєзапасу, що стався внаслідок пожежі. Екіпаж евакуйовано. «Причини пожежі встановлюються», — йдеться у повідомленні міноборони рф.

За наявними даними, причиною «серйозних ушкоджень» стали вітчизняні крилаті ракети «Нептун». І навіть якщо крейсер вдасться загасити, найближчого року він буде не боєздатним.

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 13 апреля 2022 г.

 

Напомним, ранее появилась информация о поражении флагмана черноморского флота рф ракетного крейсера «Москва» двумя украискими противокорабельными ракетами «Нептун».

Позже в Одесской областной военной администрации подтвердили огневое поражение крейсера «Москва». Как отметил глава ОВА Максим Марченко, «ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный».

Фото с сайта минобороны рф

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Редакция ПРОФИЛЬ

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