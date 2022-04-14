Российские нацисты могут ударить ракетами по Одессе, чтобы отомстить за сожженную «Москву» (видео)

Сегодняшняя ночь, на четверг, 14 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно, вражеских обстрелов не было. При этом веростность нанесения ракетных ударов по Одесскому региону достаточно высока: враг может попробовать отомстить нашим защитникам за пораженный накануне украинскими ракетами крейсер «Москва».

Об этом сообщил в утреннем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом Братчук отметил, что ситуация под контролем сил обороны, которые готовы к любому сценарию развития событий.

Также спикер ОВА рассказал, что в области постоянно ведется контрдиверсионная работа, и своему спокойствию одесситы в немалой степени обязаны работе силовых структур.

Кроме того, Братчук пожелал жителям Одесчины «держать строй» и поблагодарил аграриев, которые, несмотря ни на что, работают на полях и готовят Украины к будудему урожаю, который обязательно будет.

⚡ Окупанти підтвердили, що у крейсера «Москва» великі проблеми Доброго ранку, ми з Одеси! Ніч в місті та області пройшла спокійно, без ворожих обстрілів. А «крейсер» «Москва» чорноморського флоту росії отримав серйозні ушкодження внаслідок детонації боєзапасу, що стався внаслідок пожежі. Екіпаж евакуйовано. «Причини пожежі встановлюються», — йдеться у повідомленні міноборони рф. За наявними даними, причиною «серйозних ушкоджень» стали вітчизняні крилаті ракети «Нептун». І навіть якщо крейсер вдасться загасити, найближчого року він буде не боєздатним. 🇺🇦 Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 13 апреля 2022 г.

Напомним, ранее появилась информация о поражении флагмана черноморского флота рф ракетного крейсера «Москва» двумя украискими противокорабельными ракетами «Нептун».

Позже в Одесской областной военной администрации подтвердили огневое поражение крейсера «Москва». Как отметил глава ОВА Максим Марченко, «ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный».

Фото с сайта минобороны рф