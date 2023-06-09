В Одессе раскрыли сутенера и его сеть борделей (фото, видео)

В Одессе 26-летний мужчина втягивал женщин в занятие проституцией и руководил работой целой сети борделей. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Одессит подыскивал молодых женщин в тяжелом материальном положении и предлагал работу в своем массажном салоне на территории Приморского района города, предупреждая, что помимо основных услуг работнице должны предоставлять и услуги интимного характера в определенных местах. По условиям сутенера, женщины в конце рабочего дня перечисляли мужчину на банковскую карту, открытую на другое лицо, 50% от незаконного заработка. Мужчина занимался не только вербовкой женщин, но и организацией работы разврата: вел аккаунт в мессенджере, где систематически выкладывал рекламные объявления, общался с клиентами, назначал встречи с женщинами по разным адресам и определял цену.

Мужчине, который организовал «бизнес» на женщинах, сообщили о подозрении в сутенерстве, в том числе совершенном повторно, по частям 1 и 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины. За сутенерство ему грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Напомним, что в Одесской области назначили нового «старого» руководителя полиции.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области