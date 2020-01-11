В Одессе ради мелких деталей разбирают качели на Соборной площади (фото)

Качели, установленные в центре города на недавно построенной детской площадке, уже успели повредить вандалы.

Так, недавно коммунальщики обнаружили, что детский аттракцион буквально стали разбирать на мелкие детали.

В частности, открутили винты для крепления качелей.

Об этом рассказал на его странице в Facebook депутат горсовета Алексей Еремица. Он отметил, что поломку уже починили, и попросил оставить качели в покое.

“Кому нужен болт, шуруп, гайка – обращайтесь, подарю, – написал он. – Только не выкручивайте, не вырывайте из элементов детских площадок!”.

Фото: Алексей Еремица, Facebook

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