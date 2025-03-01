Проект “Ода устойчивости” создан при поддержке волонтеров, поддерживающих Пятую штурмовую бригаду.

Эта инициатива объединила музыкантов из Украины и Европы для культурной и моральной поддержки наших защитников.

Как говорят организаторы на своей странице в интернете, каждый концерт несет символ несокрушимости, веры в победу и глубокой благодарности к военным, ежедневно защищающим нашу землю.

Участие в проекте примут музыканты со всей Украины. Концерты пройдут в пяти городах, в том числе в Одессе. 7 марта Одесский национальный филармонический оркестр проведет концерт в Одесской филармонии.

Музыка, рассказывающая о войне

Серия концертов «Ода стойкости» представит новую музыку, созданную во время войны в Украине. Дирижером и идейным вдохновителем проекта является Сергей Лихоманенко. Он занимает должность начальника отделения коммуникаций 5-й отдельной штурмовой бригады и не понаслышке знает, что такое война. Под его дирижированием каждое произведение звучит особенно, передавая боль, страдания, но вместе с тем и стойкость и мужество нашего народа.

Этот проект не только показывает силу украинской культуры, но и объединяет людей из разных стран через музыку.

В программе будут как совсем новые произведения, так и известные украинские классические композиции в новом звучании. Выступления лучших украинских оркестров вместе с зарубежными музыкантами показывают, что мир поддерживает Украину в борьбе за свободу.

Это событие – больше чем просто концерты. Это способ соединить воюющих на фронте с теми, кто поддерживает их в тылу, через музыку, которая рассказывает о сегодняшней Украине.

Организаторы отмечают, что так они хотят показать, что украинская культура живет и развивается даже во время войны. Это поможет привлечь больше международной поддержки для Украины, привлечь внимание потребностей наших военных. А еще – сблизить военных и гражданских через искусство.