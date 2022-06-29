Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проверят безопасность всех торговых центров

В Одессе проверят безопасность всех торговых центров

После того, как российская ракета попала в торговый центр с людьми в Кременчуге, в Одессе комиссия проверит все заведения сферы обслуживания на предмет их безопасности.

Об этом в своем вечернем видеообращении заявил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Сначала глава области сообщил, что сегодня враг нанес несколько ударов по территории области. Одна ракета была сбита нашим подразделением противоракетной обороны.

Также он сказал следующее:

После ракетного удара этих нелюде-террористов в Кременчуге, вследствие которого погибло и было ранено много людей, мною была создана комиссия, которая проверяет выполнение всех существующих требований по организации безопасности населения во всех заведениях сферы обслуживания, и, в первую очередь, в больших торговых центрах. В случае выявления комиссией нарушений, виновные понесут криминальную ответственность.

В заключении Максим Марченко еще раз призвал жителей Одещины не игнорировать сигналы воздушной тревоги ради собственной, и своих близких,безопасности.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что путинские фашисты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге. По последним денным в результате попаданияракеты в торговыйцентр погиб 21 человек, столько жечислятся пропавшими без вести, десятки человек ранены. Разбор завалов продолжается до сих пор.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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