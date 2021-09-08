Температура морской воды в Одессе 8 сентября: закрывать ли купальный сезон?

Сегодня, в среду, 8 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 18-19 градусов. То есть по сравнению с предыдущим днем море не стало холоднее, и для купания такая вода вполне пригодна.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Между тем, отметим, что разные погодные сервис могут предоставлять различную информацию о температуре морской воды.

Так, согласно данным сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 19 градусов.

Что касается качества морской воды, то по данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, вода на всех одесских пляжах соответствует санитарным нормам.

Напомним, сегодня в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Воздух днем прогреется до +19+21 градусов.